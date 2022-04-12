Росію викинули з ЧС-2022: CAS відхилив апеляцію РФС на рішення ФІФА
Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) відхилив апеляцію російського футбольного союзу щодо відсторонення російських команд від турнірів під егідою ФІФА, зокрема від відбору на ЧС-2022
Про це йдеться в рішенні CAS.
"Голова Апеляційного арбітражного відділу CAS постановляє, що заява про тимчасові заходи, подані Футбольним союзом Росії 7 березня 2022 у справі CAS 2022/A/8708 Футбольний союз Росії проти Федерації Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) – відхиляється", - йдеться в рішенні суду.
- 28 лютого ФІФА відсторонила російські команди від турнірів під своєю егідою. Збірна Польщі отримала право зіграти на чемпіонаті світу через стикові матчі, перегравши у фіналі Швецію (2:0). 21 березня Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) прийняв рішення відмовити в задоволенні клопотання РФС про вживання забезпечувальних заходів у вигляді перенесення стикових матчів за право зіграти на чемпіонаті світу в Катарі на пізніший термін
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