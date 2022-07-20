Роскомнадзор погрожує вжити заходів проти Вікіпедії

Про це йдеться на сайті Роскомнадзора.

Російський регулятор Роскомнагляд повідомив, що вживатиме примусових заходів щодо американського фонду Wikimedia Foundation, який керує онлайн-енциклопедією Вікіпедія, – через нібито порушення законів у зв'язку зі статтями про війну.

Роскомнагляд зобов'яже пошукові системи повідомляти користувачам про те, що Вікіпедія порушує російське законодавство, – до "усунення порушень".

"На інтернет-ресурсі Wikipedia (належить Wikimedia Foundation, Inc.) залишається не видаленими низка матеріалів, визнаних забороненими, у тому числі фейки про хід спеціальної військової операції на території України", – йдеться в повідомленні.

Роскомнагляд зазначив, що в Росії некомерційну організацію Wikimedia Foundation вже притягнуто до адміністративної відповідальності за не видалення "протиправної інформації".

14 липня сайт телеканалу Еспресо заблокували у Росії.

Роскомнадзор заблокував сайти фінської державної ТРК Yle, грузинського видання Sova та вірменське "Радіо Свобода".

На початку російського вторгнення Роскомнадзор РФ погрожував Вікіпедії за "неправдиву статтю" про війну Росії проти України.

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