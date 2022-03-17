Ростислав Павленко: більшість вірян московського патріархату в Україні виступають за розрив з РПЦ

Про це передає пресслужба партії.

"Московська агресія і поведінка РПЦ ставлять руба питання перед архієреями, священниками і громадами московського патріархату в Україні. Можливо, дехто з них ще чекає, чим скінчиться війна – але кожен день наближає неминучий момент вибору. А викриття служителів московського патріархату, які співпрацюють з ворогом, – формують ставлення до цієї конфесії у суспільстві. Зрештою, навіть більшість прихожан московського патріархату в Україні виступають за розрив з РПЦ", – констатує Павленко.

"Часто громади готові виступити ініціаторами об’єднання з канонічною Православною Церквою України, готові переконувати священників і архієреїв – але часто потребують розуміння, що і як робити. Чим користуються прибічники варіантів "залишитись з Москвою" чи "почекати", – зазначає народний депутат.

Він пояснює – змінений у 2018-19 роках закон про свободу совісті і релігійних організацій дає чіткий механізм, як громаді об’єднатися з ПЦУ.

"Важливо пам’ятати: саме громада, а не священник, не єпископ і тим більше не предстоятель може вирішувати, до якої конфесії належати (юридичною мовою це називається "визначення юрисдикції"). Саме громада визначає, до речі, і майнові питання (кому належить храм і інші споруди)", – наголошує Павленко.

Закон передбачає, що релігійна громада повинна мати статут; і належність до тієї чи іншої конфесії ("юрисдикції") цим статутом визначається.

Тож об’єднання з ПЦУ у юридичному сенсі – це питання внесення змін до статуту громади.

Для цього потрібно:

Провести збори релігійної громади, на яких ухвалити рішення про внесення змін до статуту – зафіксувати приналежність до ПЦУ. На зборах має вестись протокол, який за результатами зборів підписується. До обласної державної адміністрації подати документи для внесення змін до статуту громади:

заява за підписом керівника релігійної громади;

статут релігійної громади у новій редакції;

засвідчена копія протоколу зборів громади (зі списком учасників зборів);

попередня редакція статуту релігійної громади.

До обласної державної адміністрації слід подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

нотаріально засвідчена на нотаріальному бланку копія протоколу загальних зборів;

статут релігійної громади в новій редакції (після реєстрації змін в ОДА, див вище).

При цьому, поки триватимуть процедури, з майном громади (зокрема храмом) не можуть відбуватися жодні маніпуляції ("увести" храм у громади не можна).

Павленко наголошує: як багато юридичних процесів, цей потребує ретельності і уваги. Але, зважаючи на сотні успішних приєднань громад до ПЦУ, – він абсолютно реальний.

"Але для коректності всіх дій краще проконсультуватись з священниками ПЦУ, зокрема отримати у них усі зразки документів", – рекомендує Ростислав Павленко.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb