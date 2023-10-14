РосЗМІ поширюють фейк, що в Україні скасовують поняття "інвалід", щоб залучити якомога більше людей на фронт

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Пропагандисти РФ створили фейк на основі заяви міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, який повідомив, що мінохорони здоров’я підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності та пропонує замінити її на оцінку втрати функціональності.

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Центр стратегічних комунікацій пояснює, що мова не йде про скасування "інвалідності", а метою міністерства є зміна підходу держави до проведення експертизи та встановлення інвалідності.

Перехід від інвалідності до втрати функціональності не означає, що пільги та виплати мають бути скасовані. Навпаки – для людей з інвалідністю мають створити більше можливостей та послуг: доступ до освіти, перекваліфікацію, відновлення працездатності, більше допоміжних засобів реабілітації, йдеться у повідомленні.

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Міністерство охорони здоров’я заявило, що зміни почнуть діяти з 2025 року, що свідчить про те, що реформи не пов’язані з мобілізацією.