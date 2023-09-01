В Україні обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ, проте є нюанси

Про це інформує в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

"Є в наших нормативно-правових документах термін - придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", - розповідає секретар РНБО.

Згідно з його словами, коли люди потрапляють у різні частини з умовною придатністю, командири мають певні процедури, які вони виконують.

"Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми", - зазначив Данілов.

Йдеться про законодавчі зміни й сьогодні цим питанням займається РНБО.

Що відомо про мобілізацію в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

23 серпня до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів. При цьому стаж роботи такої людини має бути понад 10 років.

26 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Водночас, за словами нардепа Веніславського, мобілізація в Україні триває у плановому режимі, передумов для її посилення немає.

Очільник Міноборони Резніков заявив, що нині найголовніше навести лад у центрах комплектації (військкоматах).

Нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів. Він уважає, що народні обранці не повинні мати відстрочку.

Представник президента в Раді, нардеп Федір Веніславський пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для українців, які здобувають другу вищу освіту.