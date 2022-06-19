РосЗМІ заявили про перевезення з ОРДЛО до СІЗО Москви полонених командирів з Азовсталі

Про це повідомляє держагентство ТАСС з посиланням на джерело.

Воно повідомило, що декілька командирів, які здались до полону до росіян, перебувають у московському СІЗО "Лефортово".

18 червня ТАСС також з посиланням на джерело повідомив, що до РФ нібито для слідчих дій етапували командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського "Волину" та заступника командира полку "Азов" Святослава Паламаря "Калину".

16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на окупованій Донеччині.