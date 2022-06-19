РосЗМІ заявили про перевезення з ОРДЛО до СІЗО Москви полонених командирів з Азовсталі
Російські медіа повідомили про етапування до СІЗО "Лефортово" в Москві командирів захисників Маріуполя
Про це повідомляє держагентство ТАСС з посиланням на джерело.
Воно повідомило, що декілька командирів, які здались до полону до росіян, перебувають у московському СІЗО "Лефортово".
18 червня ТАСС також з посиланням на джерело повідомив, що до РФ нібито для слідчих дій етапували командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського "Волину" та заступника командира полку "Азов" Святослава Паламаря "Калину".
- 16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на окупованій Донеччині.
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