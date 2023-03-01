Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зокрема, асистентом в. о. головного тренера збірної України призначено Сергія Кравченка, який також допомагає Руслану Ротаню в "Олександрії".

"Асистент Сергій Кравченко, тренери з фізпідготовки Євген Баришніков та Іван Баштовий, тренер воротарів Віталій Рева, тренери-аналітики Євген Гресь і Володимир Лазаренко", - розповів Ротань.

Він додав, що під час підготовки до першого матчу кваліфікації Євро-2024 з Англією, він спілкуватиметься із Сергієм Ребровим, який має очолити національну команду на постіній основі влітку 2023 року.

"Я буду на зв’язку із Сергієм Ребровим і перед оголошенням списку викликаних обов’язково пройдемося по іменах, й упродовж зборів, і перед матчем з Англією", - сказав Ротань, який також очолює "Олександрію" та молодіжну збірну України.

Сергій Ребров є головний тренером "Аль-Айна". Його контракт з клубом з ОАЕ розрахований до літа 2023 року.

42-річний Руслан Ротань грав у "Дніпрі", "Динамо", та чеській "Славії". За збірну України провів 100 матчів та забив 8 голів.

Тренерську кар'єру розпочав у 2018 році у ролі асистента головного тренера "Олімпіка". З грудня 2018 року Ротань є головним тренером молодіжної збірної України. У січні 2023 року очолив "Олександрію", яка посідає п'яте місце у прем'єр-лізі.

Руслан Ротань замінив у збірній України Олександра Петракова. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.

Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.