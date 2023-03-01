Ротань назвав імена асистентів у збірній Україні та розповів про роль в команді Реброва
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань назвав імена своїх асистентів у національній команді
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Зокрема, асистентом в. о. головного тренера збірної України призначено Сергія Кравченка, який також допомагає Руслану Ротаню в "Олександрії".
"Асистент Сергій Кравченко, тренери з фізпідготовки Євген Баришніков та Іван Баштовий, тренер воротарів Віталій Рева, тренери-аналітики Євген Гресь і Володимир Лазаренко", - розповів Ротань.
Він додав, що під час підготовки до першого матчу кваліфікації Євро-2024 з Англією, він спілкуватиметься із Сергієм Ребровим, який має очолити національну команду на постіній основі влітку 2023 року.
"Я буду на зв’язку із Сергієм Ребровим і перед оголошенням списку викликаних обов’язково пройдемося по іменах, й упродовж зборів, і перед матчем з Англією", - сказав Ротань, який також очолює "Олександрію" та молодіжну збірну України.
Сергій Ребров є головний тренером "Аль-Айна". Його контракт з клубом з ОАЕ розрахований до літа 2023 року.
42-річний Руслан Ротань грав у "Дніпрі", "Динамо", та чеській "Славії". За збірну України провів 100 матчів та забив 8 голів.
Тренерську кар'єру розпочав у 2018 році у ролі асистента головного тренера "Олімпіка". З грудня 2018 року Ротань є головним тренером молодіжної збірної України. У січні 2023 року очолив "Олександрію", яка посідає п'яте місце у прем'єр-лізі.
Руслан Ротань замінив у збірній України Олександра Петракова. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.
Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 28 лютого виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу призначили Руслана Ротаня.
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