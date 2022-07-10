Ротація очільника ОВА не вплине на ситуацію на Херсонщині, - радник голови адміністрації Хлань

Про це у ефірі Еспресо розповів радник голови ОВА Сергій Хлань.

"Ця ротація абсолютно не вплине на ситуацію в області. Це вертикаль президента і мені, чесно кажучи. не зрозуміла ця ротація, я не до кінця її розумію. Будемо думати, що підгрунття є. Я знаю, що була інформація, що Офіс президента хотів призначити військового. Бачимо, що цього не відбулося. Це вертикаль і відповідальність президента будемо спостерігати", - сказав він.

9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської ОДА. Його обов’язки тимчасово буде виконувати Дмитро Бутрій.