Ротація очільника ОВА не вплине на ситуацію на Херсонщині, - радник голови адміністрації Хлань
Офіс президента планував призначити очільником Херсонської обласної військової адміністрації військового, поки цього не сталося
Про це у ефірі Еспресо розповів радник голови ОВА Сергій Хлань.
"Ця ротація абсолютно не вплине на ситуацію в області. Це вертикаль президента і мені, чесно кажучи. не зрозуміла ця ротація, я не до кінця її розумію. Будемо думати, що підгрунття є. Я знаю, що була інформація, що Офіс президента хотів призначити військового. Бачимо, що цього не відбулося. Це вертикаль і відповідальність президента будемо спостерігати", - сказав він.
- 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської ОДА. Його обов’язки тимчасово буде виконувати Дмитро Бутрій.
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