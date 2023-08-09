Роздача всім українцям 9,5 тис. грн: мережею поширюється нова шахрайська схема

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Добродії" створили фейкову сторінку українського порталу державних послуг і назвали його DIA (коректна офіційна назва - Дія). У графічних редакторах підробили шрифти справжньої Дії, наобіцяли роздати всім українцям по 9,5 тис. грн та не забули до цього всього додати промовистий заклик – "Переходь та отримай!". Деякі дописувачі у коментарях навіть закликають ділитися пін-кодами своїх карток, коли "там попросять" (чого робити категорично не можна)," - пише Центр.

Це нова шахрайська схема. Дія нікому і нічого не виплачує. На порталі державних послуг користувачі можуть подати електронну заявку на отримання допомоги (якщо ця опція доступна у вашому регіоні), а рішення щодо нарахувань ухвалюють державні органи. Виплати відбуваються винятково через державні фінансові установи – "ПриватБанк", "Ощадбанк" тощо.

"Закликаємо всіх бути уважними, критично ставитися до будь-якої інформації, аналізувати. Ніколи та нікому, а особливо в інтернеті, не повідомляйте свої особисті дані, дані по картках (пін-коди, CVV, секретні питання). Орієнтуйтеся тільки на інформацію з офіційних каналів комунікації", - наголошує SPRAVDI.