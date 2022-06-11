Роздмухування конфлікту через рівність прав поляків та українських біженців у Польщі є частиною інформвійни РФ, - експосол Дещиця
Надзвичайний та Поважний посол України в Польщі (2014-2022) переконаний, РФ неодноразово пробувала роздмухувати конфлікти між Польщею та Україною. Раніше такі наративи стосувались історичних моментів, тепер же Росія спекулює на темі українських біженців у Польщі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Росія буде використовувати втому від війни, а так само сам факт перебування великої кількості українських біженців з України в Польщі. Спроби РФ посварити українців та поляків були неодноразово. Останні роки це стосувалось історичного контексту, тепер же Росія спекулюватиме на темі рівності прав між українськими біженцями та поляками", - сказав він.
Посол додав, що перш за все мова йде про однаковий доступ поляків та українців в Польщі до соціального, медичного забезпечення, також до навчання, роботи, дитсадків та іншого.
"Нам потрібно подбати про те, щоб українці в Польщі мали доступ до усіх можливостей, для безпечного життя, які затверджені польським парламентом. Також необхідно подбати про те, щоб ця допомога для українських біженців була не за кошт поляків, не ціною того, щоб у поляків щось заберуть - цього не можна допустити", - наголосив Дещиця.
-
Майже половина українців, які перебувають у Польщі, хочуть повернутися в Україну, як тільки закінчиться війна, а 17% з них планують залишитися назавжди. Про це свідчать дані опитування Міждисциплінарної лабораторії досліджень війни в Україні
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе