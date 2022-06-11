Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Росія буде використовувати втому від війни, а так само сам факт перебування великої кількості українських біженців з України в Польщі. Спроби РФ посварити українців та поляків були неодноразово. Останні роки це стосувалось історичного контексту, тепер же Росія спекулюватиме на темі рівності прав між українськими біженцями та поляками", - сказав він.



Посол додав, що перш за все мова йде про однаковий доступ поляків та українців в Польщі до соціального, медичного забезпечення, також до навчання, роботи, дитсадків та іншого.



"Нам потрібно подбати про те, щоб українці в Польщі мали доступ до усіх можливостей, для безпечного життя, які затверджені польським парламентом. Також необхідно подбати про те, щоб ця допомога для українських біженців була не за кошт поляків, не ціною того, щоб у поляків щось заберуть - цього не можна допустити", - наголосив Дещиця.

Майже половина українців, які перебувають у Польщі, хочуть повернутися в Україну, як тільки закінчиться війна, а 17% з них планують залишитися назавжди. Про це свідчать дані опитування Міждисциплінарної лабораторії досліджень війни в Україні



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