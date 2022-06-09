Майже половина з усіх українських біженців у Польщі хочуть повернутися в Україну, - опитування

Повідомляє Science in Poland.

Після початку повномасштабної війни в Україні з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2022 року 7 млн 700 тисяч українців змушені були покинути свої домівки в пошуках безпечного місця. Понад 3 млн прибули до Польщі.

Команда науково-дослідної лабораторії "Міждисциплінарна війна в Україні" досліджувала найважливіші проблеми, з якими стикаються українські біженці в Польщі, чому вони обрали Польщу, рятуючись від війни і як вони оцінюють польську допомогу. Дослідники також вимірювали такі показники, як рівень військової травми.

Опитування проводилося за допомогою вебінтерв'ю з 15 квітня по 10 травня. Для аналізу обрали 737 правильно заповнених анкет.

Керівник команди Пьотр Длугош, професор Краківського педагогічного університету та директор Центру молодіжних досліджень, сказав: "Це не репрезентативна вибірка у статистичному сенсі, але загалом показує структуру всього населення біженців".

Більшість респондентів – жінки (97%), середній вік – 36 років. 76% мають вищу освіту На момент дослідження більшість опитаних біженців перебували в Польщі понад місяць (82%), рідше близько місяця (14%), близько тижня-двох (3 %) і кілька днів (1%).

Біженці зазвичай самі орендують квартири чи будинки і оплачують їх (28%) або користуються житлом, за яке платить хтось інший (16%). Деякі живуть у польських сім’ях (17%) або у їхніх родичів з України, які раніше прибули до Польщі (12%). Деякі живуть у приміщеннях, наданих поляками (11%). 8% проживають у номерах, які надаються безкоштовно в готелях і хостелах. 3% живуть в інших типах місць (державні установи). Стільки ж задекларували проживання в українській родині (3%). 4 людини повідомили, що перебувають у спортивних залах з матрацами та ліжками.

Дослідження показує, що 7% респондентів "хочуть швидко повернутися, тому що не витримують цієї ситуації". 2% планують подати заяву на отримання польського громадянства. Лише 2 людини хочуть подати заявку на отримання статусу біженця. 16% респондентів ще не знають, чим вони будуть займатися в майбутньому. Відповідь "інші" обрали 5% респондентів.

Військових біженців також попросили назвати найважливіші проблеми, які вони мали, рятуючись від війни в Україні. У дослідженні йдеться: "Найчастіше респонденти згадували розлуку та відмову від близьких, які залишилися в Україні (68%), страх перед обстрілами та бомбардуваннями (62%), страх за життя друзів та родин, які залишилися в Україні (62%)"

Також були занепокоєння, пов’язані з незнанням польської мови (43%), залишенням усіх активів в Україні (41%), відсутністю відповідних фінансових ресурсів для життя та потреб (41%), браком багатьох речей, одягу, який залишилися на Україні (38%), немає чітких планів щодо житла після приїзду до Польщі (34%), проблеми з пошуком квартири (19%), труднощі, пов’язані з контактами з установами, офісами (7%), погане життя умови (1%), погане, грубе поводження поляків (1%).

"Результати аналізу показують, що більшість біженців страждають від посттравматичних стресових розладів (76%), а психологічний дистрес спостерігається у 50%", - зазначають автори дослідження.



Серед респондентів 18% працюють у Польщі і 71% мають намір почати роботу найближчим часом. "Варто додати, що майже третина біженців працюють в Україні дистанційно і отримують гроші за свою роботу (28%)", – наголосили автори дослідження.

96% респондентів отримали або мають намір отримати номер PESEL. Три чверті біженців мають дітей. З них 70% подали або мають намір подати заяву про виплату 500+ допомоги.



Більшість опитаних біженців мають намір вивчати польську мову (81%). За словами авторів дослідження, "ті, хто не збирається вивчати польську мову, кажуть, що хочуть повернутися в Україну (47%), у них на цей час є важливіші проблеми (20%), вони не знайшли безкоштовних курсів (19%), вони вважають, що польська настільки схожа на українську, що їм не потрібно її вивчати (18%), навчання занадто дороге (10%), вони не мають можливості вивчати іноземні мови (6%), їм не подобається вивчати мови (1%)".



Більшість опитаних біженців вивчають польську мову самостійно (69%). 20% респондентів навчаються у фондах та асоціаціях, що організовують мовні курси, 12% в університетах, 10% ходять на індивідуальні заняття з приватними вчителями, 7% навчаються в приватних мовних школах, 2% у державних школах. Більшість із них вивчають польську мову безкоштовно (92%).



За даними агентства ООН у справах біженців, з початку війни кордон з України перетнули понад 7 мільйонів людей. Більше ніж 2 млн повернулись.



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