Роздмухувати мовне питання щодо військовослужбовців просто неприпустимо, - нардеп Синютка
Народний депутат Олег Синютка наголосив, що українські військовослужбовці борються за нашу свободу і вести дискусії між ними щодо мовного питання - просто неприпустимі речі
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Коли почалось повномасштабне вторгнення, то український парламент відповів на це українізацією інформаційного простору. Це дуже правильні речі. Оскільки там, де заходить московська культура, потім зайде московський чобіт їхнього солдата. Проте, даруйте, з іншого боку сьогодні в одному окопі наші воїни говорять українською та російською. Втім, вони разом борються за нашу свободу. І вести дискусії між цими військовослужбовцями щодо мовного питання просто неприпустимі речі", - вважає Синютка.
Нардеп наголосив, що українське суспільство має бути обʼєднаним, щоб подолати єдиного ворога.
"Немає жодного сумніву, що ми маємо підтримати український інформаційний простір. Також немає сумнівів, що українська мова та культура потребують підтримки. Сьогодні я бачу багатьох людей яких русифікували сотні років, але вони повертаються до українських коренів. Однак провокувати мовне питання на фронті не можна. Український воїн - це боєць за українські цінності та державу. І тому сьогодні дуже важливо не вносити чвари з цього питання в суспільство", - додав він.
Що відомо про скандал з Іриною Фаріон
- Нещодавно Ірина Фаріон в "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних українських військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації.
- Також на одному із корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки з закликами звільнити Ірину Фаріон, яка викладає у цьому навчальному закладі. Згодом на сайті Львівської політехніки оприлюднили офіційну позицію навчального закладу. Там уточнили, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.
- Водночас студенти Львівської політехніки закликали правоохоронців перевірити заяви Фаріон. У МОН вже також відреагували на скандал.
- Крім того, 8 листопада Фаріон у себе в телеграм-каналі повідомила, що отримала лист з підтримкою від студента з Криму Максима Глєбова. Вона виклала скриншот його листа, не приховавши особисті дані хлопця. Пізніше окупанти заявили, що затримали хлопця та виклали відео з ним. На ньому Глєбов сидить у головному управлінні з протидії екстремізму МВС Росії у Сімферополі та на тлі російського прапора просить вибачення.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що поширення персональних даних в умовах війни несе загрозу життю і свободі. Він додав, що звернувся до Служби безпеки України, "аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку". Злочинними дії Фаріон вважає і представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева. У Facebook вона назвала "ницістю і злочином" викладення назагал повідомлення від людини, яка пише з тимчасово окупованої території.
- 15 листопада Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
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