Роздмухувати мовне питання щодо військовослужбовців просто неприпустимо, - нардеп Синютка

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Коли почалось повномасштабне вторгнення, то український парламент відповів на це українізацією інформаційного простору. Це дуже правильні речі. Оскільки там, де заходить московська культура, потім зайде московський чобіт їхнього солдата. Проте, даруйте, з іншого боку сьогодні в одному окопі наші воїни говорять українською та російською. Втім, вони разом борються за нашу свободу. І вести дискусії між цими військовослужбовцями щодо мовного питання просто неприпустимі речі", - вважає Синютка.

Нардеп наголосив, що українське суспільство має бути обʼєднаним, щоб подолати єдиного ворога.

"Немає жодного сумніву, що ми маємо підтримати український інформаційний простір. Також немає сумнівів, що українська мова та культура потребують підтримки. Сьогодні я бачу багатьох людей яких русифікували сотні років, але вони повертаються до українських коренів. Однак провокувати мовне питання на фронті не можна. Український воїн - це боєць за українські цінності та державу. І тому сьогодні дуже важливо не вносити чвари з цього питання в суспільство", - додав він.

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