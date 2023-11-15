Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Роздмухувати мовне питання щодо військовослужбовців просто неприпустимо, - нардеп Синютка
Ексклюзив

Роздмухувати мовне питання щодо військовослужбовців просто неприпустимо, - нардеп Синютка

15 листопада, 2023 середа
17:10
Суспільство

Народний депутат Олег Синютка наголосив, що українські військовослужбовці борються за нашу свободу і вести дискусії між ними щодо мовного питання - просто неприпустимі речі

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Коли почалось повномасштабне вторгнення, то український парламент відповів на це українізацією інформаційного простору. Це дуже правильні речі. Оскільки там, де заходить московська культура, потім зайде московський чобіт їхнього солдата. Проте, даруйте, з іншого боку сьогодні в одному окопі наші воїни говорять українською та російською. Втім, вони разом борються за нашу свободу. І вести дискусії між цими військовослужбовцями щодо мовного питання просто неприпустимі речі", - вважає Синютка.

Нардеп наголосив, що українське суспільство має бути обʼєднаним, щоб подолати єдиного ворога.

"Немає жодного сумніву, що ми маємо підтримати український інформаційний простір. Також немає сумнівів, що українська мова та культура потребують підтримки. Сьогодні я бачу багатьох людей яких русифікували сотні років, але вони повертаються до українських коренів. Однак провокувати мовне питання на фронті не можна. Український воїн - це боєць за українські цінності та державу. І тому сьогодні дуже важливо не вносити чвари з цього питання в суспільство", - додав він.

Що відомо про скандал з Іриною Фаріон

  • Нещодавно Ірина Фаріон в "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних українських військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації. 
  • Також на одному із корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки з закликами звільнити Ірину Фаріон, яка викладає у цьому навчальному закладі. Згодом на сайті Львівської політехніки оприлюднили офіційну позицію навчального закладу. Там уточнили, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.
  • Водночас студенти Львівської політехніки закликали правоохоронців перевірити заяви Фаріон. У МОН вже також відреагували на скандал.
  • Крім того, 8 листопада Фаріон у себе в телеграм-каналі повідомила, що отримала лист з підтримкою від студента з Криму Максима Глєбова. Вона виклала скриншот його листа, не приховавши особисті дані хлопця. Пізніше окупанти заявили, що затримали хлопця та виклали відео з ним. На ньому Глєбов сидить у головному управлінні з протидії екстремізму МВС Росії у Сімферополі та на тлі російського прапора просить вибачення.
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що поширення персональних даних в умовах війни несе загрозу життю і свободі. Він додав, що звернувся до Служби безпеки України, "аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку". Злочинними дії Фаріон вважає і представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева. У Facebook вона назвала "ницістю і злочином" викладення назагал повідомлення від людини, яка пише з тимчасово окупованої території.
  • 15 листопада Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
Україна
закон про мову
СБУ
ЗСУ
Читайте також:
Верховна Рада
14 листопада, 2023 вiвторок
Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
Тайсон Ф'юрі, Френк Воррен, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
14 листопада, 2023 вiвторок
Усик та Ф'юрі домовилися про дату бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ірина Фаріон
15 листопада, 2023 середа
Фаріон просить Зеленського і Залужного про "заходи" щодо офіцерів Кротевича та Жоріна, які відповіли їй на образи військових
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.82
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 листопада
18:31
Ексклюзив
Карта. Херсон_1411
В "Інформаційному спротиві" пояснили, для чого ворог формує три тактичні групи на лівобережжі Дніпра
18:06
Санкції
У Раду ЄС надійшли пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ
18:02
OPINION
Орест Сохар
Спільний ворог Сі та Байдена: хто він?
17:46
Оновлено
наручники
У Греції затримали підозрюваного в розкраданні 43 млн грн Міноборони
17:33
Вибухи, Севастополь
Ліквідовано весь екіпаж: росЗМІ з'ясували імена жертв удару по судноремонтному заводу в Севастополі
16:56
Ексклюзив
Мігранти з Центральної Азії створили дві банди у Маріуполі
"Бродячі мігранти" відкривають порожні квартири маріупольців, розселяються в них або грабують, - Андрющенко
16:53
Оновлено
Зеленський
Гарантії безпеки від Італії й економічна співпраця зі Словаччиною: Зеленський провів розмови з Мелоні та Чапутовою
16:51
ЄБРР
ЄБРР планує докапіталізацію на 4 млрд євро для збільшення інвестицій в Україну
16:43
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Ми акцентуємо увагу на процесуальних порушеннях у справі проти Костянтина Жеваго, – адвокатка Наталія Пушина
16:39
Офіційний м'яч Євро-2024
УЄФА презентувала офіційний м'яч Євро-2024
16:22
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Нова "формула Штайнмаєра": Україна потребує ще більше підтримки на тлі війни в Газі
16:22
електронне посвідчення водія
Відтепер у Дії можна замовити замінене водійське посвідчення просто додому
16:21
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Артилеристи успішно відпрацювали по об'єктах РФ в окупованій Брилівці на Херсонщині, -  голова пресофісу Херсонської ОВА
16:01
OPINION
Єгор Чечеринда
Про російські спецслужби та "Майдан-3"
15:59
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Ватикан підтвердив заборону католикам ставати масонами
15:54
Окупанти, кримінал, росіяни
Контролюють обіг зброї, наркотиків і "кришують" пасажирські перевезення: окупанти на Донеччині утворили етнічні кримінальні групи, - ЦНС
15:51
зруйнований міст, Харківська область
На Харківщині за рік відбудували 8 мостів, зруйнованих росіянами
15:48
В Україні зросла кількість потягів із жіночими купе: перелік
15:46
Оновлено
Донеччина
Окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці в Селидовому на Донеччині: 2 людей загинуло, є поранені
15:36
"Українська бронетехніка" найближчим часом представить оновлений варіант "Варти"
15:31
​​​​​​​Абрамович, "Челсі"
Російський олігарх Абрамович, імовірно, фінансував "Челсі" проти правил, – розслідування Cyprus Confidential 
15:28
ДБР розслідує інцидент із насильницьким врученням повістки чоловікові в Одесі
15:24
Ердоган
Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", а ХАМАС - "бійцями опору"
15:22
Ексклюзив
Карта. Урожайне_1411
Залишили ворога ні з чим: 72-га окрема механізована бригада про стабілізацію ситуації під Вугледаром
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:07
Судно Joseph Schulte
Кабмін створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків
15:05
Елементи з комуністичною символікою замаскували дерев'яними щитами
У Києві на одній зі станцій метро елементи з комуністичною символікою замаскували дерев'яними щитами
14:28
кіберзахист
Мінцифри створило тест для перевірки рівня кіберграмотності. Де його можна пройти
14:26
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
У Lobby X, яка працює з Міноборони, назвали найбільш затребувані посади в Силах оборони
14:22
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Генерал Романенко: Тягар захисту Батьківщини має бути розподілений між усіма українцями
14:17
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи є українізація без Фаріон?
14:04
Олексій Данілов
Для нацбезпеки: Данілов заявив про необхідність деанонімізувати телеграм-канали
14:00
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Запорізької області: загинули 2 рятувальники, 7 людей поранено
13:48
Оновлено
на фото: галерея
РФ перетворила окуповану Нову Каховку на смітник, а на дахах будинків стоять кулемети, - мер
13:36
Окупанти погрожують селянам відібрати землю, якщо ті не перереєструють її до законів РФ, - ЦНС
13:27
вітер
Сильний вітер, подекуди опади та мокрий сніг: погода на 16 листопада від Наталки Діденко
13:01
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 8-14 листопада: події на Херсонщині можуть змінити хід контрнаступу
12:57
Ексклюзив
Авдіївка
РФ не вдається замкнути ЗСУ в кільце від Авдіївки та Опитного, - генерал Романенко
12:56
У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну
12:52
Львів, приватбанк
Апеляція визнала націоналізацію Приватбанку законною та підтвердила неможливість повернення Коломойському
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV