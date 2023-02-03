Про це в ефірі заявив воєнний кореспондент Еспресо Віталій Бакуменко.

"Якби херсонці боялись, що росіяни можуть повернутися - вони б не розповідали на камери про злочини, які чинили окупанти. До будь-якого херсонця можна підійти - запитати, як у нього справи і просто запитати, як себе тут поводили росіяни. Він обов'язково розповість все, що бачить", - зазначив він.

На думку воєнкора, якби люди боялись чи розуміли, що росіяни сюди прийдуть, вони б такого не розповіли.

"Якщо людина дала коментар, її росіяни можуть зафіксувати і потім коли прийдуть - ми розуміємо, що вони роблять з людьми. Херсонці розповідають дійсно жахливі речі. Кажуть, що росіяни себе поводили як королі - робили все що завгодно. Принижували, роздягали чоловіків, перевіряли татуювання. Погрожували жінкам і це погано закінчувалось", - розповів він.

На питання ведучого, чи він має на увазі згвалтування, Бакуменко відповів ствердно.

"Я думаю, що поліція працює і збирає всі ці свідчення. Сподіваюсь, що буде якась предметна статистика з цього приводу", - підсумував воєнкор.