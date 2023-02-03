Роздягали чоловіків, ґвалтували жінок, коїли що завгодно: воєнкор Еспресо розповів про злочини росіян у Херсоні
Херсонці розповідають жахливі речі - росіяни себе поводили як королі - робили все що завгодно. Перевіряли та роздягали чоловіків, погрожували жінкам та ґвалтували їх
Про це в ефірі заявив воєнний кореспондент Еспресо Віталій Бакуменко.
"Якби херсонці боялись, що росіяни можуть повернутися - вони б не розповідали на камери про злочини, які чинили окупанти. До будь-якого херсонця можна підійти - запитати, як у нього справи і просто запитати, як себе тут поводили росіяни. Він обов'язково розповість все, що бачить", - зазначив він.
На думку воєнкора, якби люди боялись чи розуміли, що росіяни сюди прийдуть, вони б такого не розповіли.
"Якщо людина дала коментар, її росіяни можуть зафіксувати і потім коли прийдуть - ми розуміємо, що вони роблять з людьми. Херсонці розповідають дійсно жахливі речі. Кажуть, що росіяни себе поводили як королі - робили все що завгодно. Принижували, роздягали чоловіків, перевіряли татуювання. Погрожували жінкам і це погано закінчувалось", - розповів він.
На питання ведучого, чи він має на увазі згвалтування, Бакуменко відповів ствердно.
"Я думаю, що поліція працює і збирає всі ці свідчення. Сподіваюсь, що буде якась предметна статистика з цього приводу", - підсумував воєнкор.
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