Про це вона написала у себе в telegram.

Зазначається, що окупаційні війська роблять це в глибині тимчасово захопленої території, на певній відстані до нинішньої лінії бойового зіткнення. Зокрема є інформація про їх встановлення на Перекопському напрямку.

"Встановлення бетонних перешкод "зубів дракона" свідчить, що військове керівництво РФ розглядає можливість відступу до дальніх рубежів, зокрема вглиб тимчасово окупованого Криму", - йдеться у дописі.

Також вона зазначила, що натомість російським військовослужбовцям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення і за спинами яких обладнують оборонні рубежі, ймовірно загрожує загибель.

"В таких умовах шляхом до порятунку залишається тільки добровільна здача у полон", - наголосила Маляр.