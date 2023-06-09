Розглядають можливість відступу вглиб півострова: у Міноборони пояснили для чого РФ на підступах до Криму "зуби дракона"
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що армія РФ розглядає можливість відступу вглиб півострова, тому обладнує підступи до Криму "зубами дракона"
Про це вона написала у себе в telegram.
Зазначається, що окупаційні війська роблять це в глибині тимчасово захопленої території, на певній відстані до нинішньої лінії бойового зіткнення. Зокрема є інформація про їх встановлення на Перекопському напрямку.
"Встановлення бетонних перешкод "зубів дракона" свідчить, що військове керівництво РФ розглядає можливість відступу до дальніх рубежів, зокрема вглиб тимчасово окупованого Криму", - йдеться у дописі.
Також вона зазначила, що натомість російським військовослужбовцям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення і за спинами яких обладнують оборонні рубежі, ймовірно загрожує загибель.
"В таких умовах шляхом до порятунку залишається тільки добровільна здача у полон", - наголосила Маляр.
- 9 червня стало відомо, що росіяни готуються до втечі з півночі тимчасово окупованого Криму, зокрема з Армянська, де вони замінували хімічний завод "Кримський титан".
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