Росіяни готуються до втечі з півночі Криму, в Армянську замінували хімічний завод
Росіяни готуються до втечі з півночі тимчасово окупованого Криму, зокрема з Армянська, де вони замінували хімічний завод "Кримський титан"
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки "евакуації", – ідеться в повідомленні.
Так, загарбники формують списки мешканців, яких примусово вивезуть углиб півострова або на територію РФ.
"Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ", - розповіли в ЦНС.
За даними підпілля, першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, а також техніку й документи.
"Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ", - додали в Центрі.
- Раніше голова Херсонської ОВА Прокудін повідомляв, що окупанти замінували хімічний завод "Кримський титан" на тимчасово окупованому півострові.
Читайте також: Росіяни можуть перетворити завод "Кримський титан" на хімічну бомбу, - головний редактор видання BlackSeaNews Клименко
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