Росіяни готуються до втечі з півночі Криму, в Армянську замінували хімічний завод

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки "евакуації", – ідеться в повідомленні.

Так, загарбники формують списки мешканців, яких примусово вивезуть углиб півострова або на територію РФ.

"Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ", - розповіли в ЦНС.

За даними підпілля, першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, а також техніку й документи.

"Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ", - додали в Центрі.

Раніше голова Херсонської ОВА Прокудін повідомляв, що окупанти замінували хімічний завод "Кримський титан" на тимчасово окупованому півострові.

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