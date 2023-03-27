Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Справа про зґвалтування дівчинки на Закарпатті показує настільки глибокі в нас проблеми. Це також доводить, що в Україні існує "культура зґвалтування". Цей соціологічний термін описує суспільство, в якому виправдовують кривдників. Зокрема, те що ми й бачимо в цій конкретній справі", - пояснила Злобіна.

Журналістка наголосила на важливості розголосу справи про зґвалтування дівчинки

"Всі місцеві органи, які мали б захищати постраждалу, виправдовують підлітків, які зґвалтували дівчинку. Саме це й обурило українське суспільство. Цей момент розголосу справи про зґвалтування дівчинки на Закарпатті дуже важливий. Адже він показує те, що ми є здоровим суспільством. Ми гуртуємось для того, щоб захищати найслабших", - додала вона.



Передісторія

Нагадаємо, злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку. Окремі епізоди своїх дій вони зняли на відео.

14 вересня того ж року до правоохоронців звернулась бабуся потерпілої та заявила про злочин. Співробітники поліції Закарпаття оперативно встановили групу неповнолітніх злочинців та повідомили їм про підозру. Як тоді стверджували у поліції, хлопцям загрожувало до 12 років позбавлення волі.

У вироку суду, який відбувся 16 березня, йдеться, що злочинцям призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Все тому, що їхні дії кваліфікували не як зґвалтування, а як "насильницькі дії сексуального характеру, не пов'язані із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи".

"Адвокат" потерпілої однією рукою представляла і жертву, і писала позитивні характеристики її кривдникам.

Деталі справи про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті уже донесли до Офісу генерального прокурора та Вищої ради правосуддя. Щоб досягти справедливості планують скликати групу адвокатів, натомість дівчині уже знайшли найкращого психолога.

Крім того, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що проаналізує дії судді та прокуратури щодо справи про зґвалтування на Закарпатті.