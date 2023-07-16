Про це Національний антарктичний науковий центр повідомляє у facebook.

"Мрія полярного метеоролога - спостерігати за один день одразу кілька явищ, які дуже рідкісні чи взагалі відсутні в наших краях. Таке "комбо" якраз нещодавно випало українським метеорологам на "Вернадському", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зранку на небі з'явилися сочевицеподібні (лентикулярні) хмари. Це овальні хмари, витягнуті по горизонталі, з рівними чітко окресленими краями. Вони мають яскравий білий колір, іноді з різнокольоровим сяянням, і часто накладаються одна на одну, неначе стос тарілок.

"Тож наші полярники жартують, що це антарктичні НЛО, адже вони схожі на космічний корабель прибульців", - зазначили метеорологи.

Фото: Facebook Національного антарктичного наукового центру

До того ж через особливості утворення сочевицеподібні хмари не рухаються, а неначе “зависають” в одній точці. Тож поки вони висіли над "Вернадським", сонце опустилося над горизонтом, підсвітивши небо в рожевий колір.

Пополудні на небосхилі проявилися перламутрові хмари. Вони дуже тонкі, тож на тлі розсіяного світла їх фактично не видно. А от під час заходу сонця, коли воно опускається на кілька градусів нижче горизонту, світло відбивається від кристаликів льоду в хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект іризації.

Фото: Facebook Національного антарктичного наукового центру

І сочевицеподібні, і перламутрові хмари навіть в Антарктиді можна побачити нечасто. Для цього потрібні специфічні погодні умови, які бувають здебільшого взимку. Крім того, для формування обох видів хмар потрібні перешкоди, які оминатиме потік повітря, – зазвичай гірські хребти.

Однак, вчені також відзначили, що ці хмари належать до різних шарів атмосфери: сочевицеподібні, як і більшість хмар, живуть у вологій тропосфері й складаються переважно з води, а перламутрові – у сухій стратосфері й складаються з кристаликів льоду.

"Тож мрія метеорологів 28-ї УАЕ вже частково здійснилася. Чому частково? Бо вони ще чекають на білу веселку, міражі, паргелій та інші цікаві явища", - зазначили вчені.