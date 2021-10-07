Розкрадання на ремонті трансформаторів на 400 тис. грн: поліція провела обшуки у філії Укрзалізниці
Святошинська окружна прокуратура міста Києва спільно з слідчими Святошинського управління Нацполіції проводить обшуки у службових приміщеннях філії "Південно-західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" та в офісах підрядної організації, в межах справи за фактом заволодіння бюджетними коштами
Про це повідомила пресслужба прокуратури у Facebook.
Встановлено, що між філією та підрядним товариством було укладено договір щодо робіт з реконструкції трансформаторної підстанції на станції "Київ-Товарний".
Однак, незважаючи на факти невідповідності обладнання та робіт по робочому проекту, посадовці "Південно-Західної залізниці" підписали акти приймання виконаних робіт, в які були внесені неправдиві відомості.
Встановлено, що електрообладнання не відповідає проекту і його вартість завищена на понад 400 тис. грн.
7 жовтня 2021 року, на підставі ухвали суду в офісних приміщеннях філії та підрядного підприємства розпочато обшуки з метою фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину.
У прокуратурі додали, що слідчі дії проводяться за сприяння апарату директора з економічної та інформаційної безпеки УЗ.
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