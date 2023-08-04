Питання виборів, про які періодично з'являється інформація, викликає здивування та обурення.

Раніше про вибори мріяли в Офісі президента, ми всі пам'ятаємо період, коли регулярно публікувалися соціологічні опитування, де головним завданням було продемонструвати, що альтернативи чинній владі нема, тому проведення виборів дало б можливість, на думку прихильників виборів в Офісі президента, залишитись у владі.

Але ситуація на фронті, не давала жодного шансу для проведення виборів під час воєнного стану, а реально, під час війни.

На певний час питання виборів зникло з інформаційного простору і про вибори практично вже перестали згадувати.

Читайте також: Найгірше під час війни жити міфами і безвідповідальністю

Однак голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив унікальну за своєю логікою заяву, адже він же доктор юридичних наук. Стефанчук під час телемарафону сказав, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, хоча раніше він говорив, про неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану.

Навіщо Стефанчук зробив таку неоднозначну заяву?

На мою думку, можливі два пояснення.

Перше, голова Верховної Ради просто наговорив все підряд, не подумавши, бо він згадував і про закон "Про правовий режим воєнного стану", який якраз і містить заборону проведення виборів. Стефанчук водночас говорив і про демократію, застою якої не потрібно допускати.

Друге пояснення можна знайти у словах Стефанчука, що це питання, тобто питання проведення виборів, може бути питанням дискусій.

Тобто, скоріш за все, прихильники проведення виборів у чинній владі, вирішили вчергове закинути в інформаційний простір питання про можливість проведення виборів і подивитись на реакцію українців.

Слід зазначити, що реакція була не просто негативною, викликала різке несприйняття та обурення.

Тобто, стало зрозуміло, що з виборами прийдеться зачекати, тим більше та ж Верховна Рада продовжила дію воєнного стану.

Читайте також: Чому Зеленський забув про санкції проти Портнова?

Як результат, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук через декілька днів обговорення його слів про незаборону Конституцією України проведення виборів під час воєнного стану, змушений був уточнити та пояснити свою позицію, щоб зняти напругу у суспільстві. Стефанчук, зокрема, сказав, що парламентські вибори можуть відбутися після перемоги України, але для їхнього проведення необхідні зміни у законодавство.

У будь-якому випадку, такі заяви від чинної влади, а у цьому випадку від голови ВР, демонструють, що пріоритети влади, на жаль, відрізняються від пріоритетів українського народу.

Так, влада постійно заявляє про Перемогу, закликає народ допомагати ЗСУ. Але, голосування у Верховній Раді та законопроєкти, які виносяться на обговорення, чомусь не сфокусовані на переведенні економіки на воєнні рейки, на сприяння виробництва озброєння, на допомозі бізнесу, підтримці громадян. Волонтери та українські громадяни й досі займаються забезпеченням ЗСУ, фактично виконуючи роботу, яку чинна влада так і не змогла організувати належним чином.

Тому, можна навіть не сумніватись, що правильні заяви й гарні слова від чинної влади лунатимуть і надалі, а от конкретні справи будуть зовсім іншими, на жаль, як це демонструє діяльність влади з 2019 року.

Джерело

Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.