Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Захлинувся наступальний порив російської армії на Бахмутському напрямку. Ініціатива поступово переходить до ЗСУ. Ми потрохи починаємо просуватися вперед не тільки на Бахмутському напрямку, а й на інших напрямках. Сподіваюсь, що росіяни не встигнуть перегрупуватися й літня кампанія призведе до тих самих результатів, як минулого року на Херсонщині й Харківщині", - підкреслив Прозапас.

За словами капітана ЗСУ, на полі бою почалися тенденції щодо перехоплення ініціативи Збройними Силами України.

"Закликаю усіх спостерігати за офіційними повідомлення від Генштабу України та зберігати тишу щодо контрнаступу", - наголосив Прозапас.

3 червня президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до контрнаступу, але додав, що це може зайняти деякий час і матиме велику ціну.

Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр випустила відео, присвячене подальшим планам ЗСУ, де на екрані з'являються два наступних речення: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде". Маючи на увазі, що заяв про початок контрнаступу не буде.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначає, що останнім часом бойові дії в Україні посилилися. А Сили оборони України добре підготовлені до контрнаступу







