Розкрадання природного газу із держсховищ на 250 млн грн: правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



СБУ зазначила, що у лютому 2020 року співробітники СБУ заблокували спробу незаконного відбору з державних сховищ понад 40 млн куб. метрів природного газу. Завдяки оперативному реагуванню вдалося запобігти бюджетним збиткам на більше ніж 250 млн грн.



До протиправної діяльності причетні двоє представників комерційної структури, які намагались привласнити промислові обсяги блакитного палива.



Для реалізації оборудки зловмисники підробили документи нібито за підписом колишнього заступника Міністра фінансів України і передали їх до АТ "Укртрансгаз".



Через підробку організатори схеми намагались одержати право розпоряджатись десятками млн кубометрів природного газу з держсховищ.



Суд незабаром обере підозрюваним міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ викрила схему розкрадання коштів на вивезенні сміття у Львові.