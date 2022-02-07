Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал Розкрадання природного газу із держсховищ на 250 млн грн: правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми

Розкрадання природного газу із держсховищ на 250 млн грн: правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми

7 лютого, 2022 понедiлок
18:59
Кримінал видобування газу

Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам схеми привласнення природного газу, який був зарезервований для використання держустановами Міністерства фінансів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ зазначила, що у лютому 2020 року співробітники СБУ заблокували спробу незаконного відбору з державних сховищ понад 40 млн куб. метрів природного газу. Завдяки оперативному реагуванню вдалося запобігти бюджетним збиткам на більше ніж 250 млн грн.

До протиправної діяльності причетні двоє представників комерційної структури, які намагались привласнити промислові обсяги блакитного палива.

Для реалізації оборудки зловмисники підробили документи нібито за підписом колишнього заступника Міністра фінансів України і передали їх до АТ "Укртрансгаз".

Через підробку організатори схеми намагались одержати право розпоряджатись десятками млн кубометрів природного газу з держсховищ.

Суд незабаром обере підозрюваним міру запобіжного заходу.

  • Нагадаємо, СБУ викрила схему розкрадання коштів на вивезенні сміття у Львові.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
газ
СБУ
природний газ
розкрадання
підозра
Читайте також:
Денис Пушилін
6 лютого, 2022 неділя
Наступного тижня Пушилін скликає пресконференцію, де розповідатиме про "геноцид" і "жертви", - соцмережі
6 лютого, 2022 неділя
У соцмережах показали, як РФ перекидає до кордону з Україною "кукурудзники". Їх можна використовувати як дрони
5 лютого, 2022 субота
Віталій Портников звернувся до українців: "Мені соромно не за Зеленського, а за нас із вами"
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.79
    Купівля 27.79
    Продаж 28.12
  • EUR
    Купівля 31.71
    Продаж 32.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
7 лютого
19:37
Армія, Велика Британія
Посилення Східного флангу НАТО на тлі агресії РФ: Велика Британія перекине до Польщі 350 військових
19:26
Ексклюзив
Олег Синютка
"Йдеться про вибори під дулами автоматів РФ": Синютка назвав "надзвичайною небезпекою для держави" пряму зустріч Зеленського з Путіним
18:56
"РФ хоче менше НАТО біля кордонів - отримає зворотнє": Столтенберг припустив тривале "коригування позиції" Альянсу в Східній Європі
18:45
"Мова йде про безпеку України": Захід готовий понести високу ціну у разі ескалації з боку РФ, - Бербок
18:44
Samsung представить лінійку девайсів, у виробництві яких використали риболовні сітки
18:43
тероборона
Штаб Сил ТрО планує щотижня проводити вишколи на добровільній основі
18:30
ОРДЛО
Міністерство окупованих територій готується до визнання дипломів "вишів" з ОРДЛО
18:27
Інтерсіті
Україна і Польща готують запуск швидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою, - Мінінфраструктури
18:25
Дмитро Кулеба
Базовий сценарій РФ - дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні, але не виключаємо жодного і готуємось до всіх, - Кулеба
18:15
Лікарі дитячої лікарні "Охматдит" підписали прижиттєві згоди на посмертне донорство органів
18:09
Анджей Дуда
Дуда запропонував провести зустріч Україна-НАТО на саміті Альянсу в Мадриді
18:05
У Києві четверо невідомих побили помічника Венедіктової
18:00
Інфографіка
Іван Шмуратко
Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати у четвертий день Ігор у Пекіні
17:58
Сергій Кузьміних
Суд переніс обрання запобіжного заходу нардепу-"слузі" Кузьміних на 8 лютого
17:54
ООС ЗСУ
Поранили бійця ООС: окупанти тричі з початку доби порушили режим тиші
17:51
вакцина
У МОЗ назвали відмінності реакції організму на вакцину та симптомів COVID-19
17:47
Ресторація Пан Банош
"Йому ж заплатили": в Буковелі відмовилися вимикати російські пісні та переходити на українську
17:45
Інфографіка
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Розклад четвертого дня зимових Ігор у Пекіні
17:43
Порошенко
Порошенко вимагає від Зеленського та монобільшості виділити 50 млрд грн на армію під конкретні програми
17:37
Голови МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали КПВВ "Станиця Луганська"
17:29
У Лівії на березі моря знайшли гашиш із портретами Путіна
17:15
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 3-го дня Ігор у Пекіні
17:12
Литва солдати
Литва підвищила готовність армії через навчання РФ та Білорусі
17:06
Нурсултан Назарбаєв
Влада Казахстану більше не зобов'язана узгоджувати з Назарбаєвим свою політику
17:04
Ексклюзив
Зоряна Скалецька
Таблетки від COVID-19 передбачені лише для людей з групи ризику, а тяжко захворіти може будь-хто, - Скалецька про необхідність вакцинації
16:59
Оновлено
Анастасія Шепіленко
Олімпіада-2022: Усі результати українців у третій день Ігор у Пекіні
16:57
бензин
Середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла до 35,93 грн/л, дизпалива - до 32,98 грн/л
16:49
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва
16:47
Юліанна Туницька
Олімпіада-2022: дві українки закріпились у топ-25 після другого заїзду в санному спорті
16:38
Віталій Миколенко
Ми всі плакали, коли пішов Миколенко, - тренер "Динамо"
16:36
Антипремія "Золота малина" за сумнівні досягнення у кіномистецтві оголосила номінантів
16:35
військова допомога США
НАТО створило "повітряний міст" для постачання Україні військової допомоги, - WSJ
16:32
аптека
Особам з інвалідністю дозволять витрачати тисячу за вакцинацію від COVID-19 на ліки
16:30
гуманітарноа допомога
Австрія виділить 2,5 млн євро гуманітарної допомоги Червоному хресту і неурядовим організаціям у зоні ООС
16:22
В Ізраїлі вчені створили імплант, що дає змогу ходити паралізованим людям
16:13
Азербайджан повернув Вірменії 8 військовополонених
16:13
СБУ
Привласнила 12 млн грн, призначених для боротьби з COVID-19: СБУ викрило на розкраданні посадовицю лікарні в Черкасах
16:11
Ігор Кузін
Вакцинація раз на два роки, бустери або протигрипозне щеплення: Кузін розповів про варіанти подальшої боротьби з COVID-19
16:07
Сергій Марченко
Перевиконання за доходами до бюджету в січні перевищило 9 млрд грн, - Марченко
16:05
танк росия
У НАТО припускають ще більше посилення східного флангу, якщо війська РФ залишаться у Білорусі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV