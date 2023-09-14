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Розробка винищувача GCAP: Італія, Японія та Велика Британія розповіли подробиці проєкту

14 вересня, 2023 четвер
05:34
Технології Модель нового винищувача ВБ, Італії та Японії

Основні підрядники проєкту узгодили наступні кроки для розробки літака, проте ще не поділили витрати та обсяги робіт

Про це повідомляє Reuters.

Провідні підрядники – британська BAE Systems, японська Mitsubishi Heavy Industries та італійська Leonardo заявили, що узгодили наступні кроки для розробки концептуального етапу літака.

Ці компанії разом із відповідними міністерствами оборони 12 вересня на лондонському ярмарку озброєнь DSEI обговорили проект, метою якого є виробництво винищувача до 2035 року.

13 вересня Італія взяла на себе зобов’язання фінансувати свою частку в програмі протягом 15 років. Reuters з посиланням на власні джерела стверджує, що домінуватимуть у проєкті Британія та Японія, а Рим заплатить лише п’яту частину загальної вартості розробки.

Директор компанії Future Combat Air Річард Бертон заявив, що ряд інших країн виявили інтерес до проекту, але головна увага всіх трьох партнерів була спрямована на розробку літака в зазначений термін.

Очікується, що італійсько-англо-японська програма щодо створення винищувача наступного покоління під назвою GCAP коштуватиме десятки млрд доларів, але партнери ще не остаточно визначили, як розподілять бюджет або роботу.

  • Нагадаємо, у грудні 2022 року стало відомо, що уряди та компанії з Британії, Італії та Японії створять підприємство, яке розробить винищувач наступного покоління. Він має надійти на озброєння в середині 2030-х років. Робота над розробкою вже розпочалася. Планується створити бойовий літак, який "забезпечуватиме швидкісну невидимість, використовуватиме вдосконалені датчики та навіть штучний інтелект, щоб допомогти пілоту-людині, коли він перевантажений або перебуває у надзвичайному стресі". Також можливо, що апарат літатиме без участі пілота і зможе запускати гіперзвукові ракети.
транспорт
Італія
Японія
Велика Британiя
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