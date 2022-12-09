Британія, Італія та Японія разом створять винищувач нового покоління
Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії, оголосив про співпрацю між його країною, Італією та Японією з метою розробки винищувача, що використовуватиме штучний інтелект
Про це повідомляє BBC.
Ріші Сунак заявив, що у межах співпраці Британії, Італії та Японії створять підприємство, яке розробить винищувач наступного покоління. Він має надійти на озброєння в середині 2030-х років.
За словами британського прем'єра, партнерство "забезпечить безпеку країни від нових загроз, з якими ми стикаємося".
ВВС зазначає, що робота над розробкою винищувача вже розпочалася. Планується створити бойовий літак, який "забезпечуватиме швидкісну невидимість, використовуватиме вдосконалені датчики та навіть штучний інтелект, щоб допомогти пілоту-людині, коли він перевантажений або перебуває у надзвичайному стресі". Також можливо, що апарат літатиме без участі пілота і зможе запускати гіперзвукові ракети.
- Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що британські військово-морські фрегати та есмінці отримають сучасні протикорабельні ракети великої дальності
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