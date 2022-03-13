Розробляється спецоперація РФ: росіяни вмовляють білорусів вдягнути їхню форму і воювати проти України, - Данілов

Про це Данілов розповів в етері телемарафону "Єдині новини".



"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація РФ. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути форму РФ на білоруських військових. Частина з них відмовляється воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і ті спецслужби, які там є на території, вмовляють білорусів перевдягнутися в російську форму і по російських лекалах заходити на нашу територію", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов.



Данілов також підкреслив, що українські війська готові до такого розвитку подій з Білорусі.



"І я попереджаю: якщо ми тут будемо знаходити білорусів, вони будуть мати таку ж відсіч, як сьогодні мають росіяни разом з чеченами", - сказав він. Чечени сьогодні виконують ту функцію, яку раніше виконували НКВДисти. Коли якщо хтось відступав, вони стріляли їм в спину. Той випадок, який вчора стався на території Київської області, коли чечени застрелили 12 росіян – це ситуація, яка виходить за межі здорового глузду", – заявив Олексій Данілов.

13 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що військове керівництво Білорусі посилило охорону кордону з Україною і є висока ймовірність участі білорусів у війні.

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