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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Військовим керівництвом Білорусі посилено охорону кордону з Україною, зберігається висока ймовірність участі білорусів у війні, - Генштаб

Військовим керівництвом Білорусі посилено охорону кордону з Україною, зберігається висока ймовірність участі білорусів у війні, - Генштаб

13 березня, 2022 неділя
00:44
війна з Росією білоруські війська

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що військове керівництво Білорусі посилило охорону кордону з Україною і є висока ймовірність участі білорусів у війні

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Генштабу.

"Противник продовжує наступальну операцію проти України. Проводить заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, а також здійснює підготовку до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках. Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено охорону кордону з Україною. Зберігається висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України", - йдеться у заяві Генштабу.

В ЗСУ також запевнили, що на жодному з напрямків російські окупанти не досягнули мети операції.

"Протягом всього часу ведення бойових дій на території України ворог зустрів несамовитий опір. На жодному з напрямків не досягнув мети операції. Характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва російської федерації у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої “спеціальної воєнної операції”. Окупаційні війська несуть значні втрати, сповільнили темпи наступу, на переважній більшості напрямків зупинені. Продовжують знищувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури. З метою компенсації втрат окупанти організували підготовку додаткових сил і засобів для ведення бойових дій на території України", - заявив Генштаб ЗСУ.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Відзначається ведення повітряної розвідки об’єктів на території України за допомогою БпЛА, імовірно, з території Республіки Білорусь. 

На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Проводяться заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ. Ворог намагається провести розвідку та уточнення позицій ЗС України і можливих шляхів наступу. Окупанти продовжують налагодження системи матеріально-технічного забезпечення шляхом створення ремонтних баз на території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник зосереджував зусилля на удосконаленні оперативної побудови військ та системи логістичного забезпечення угруповання. 

На Слобожанському напрямку ворог проводив наступальні дії у районі н.п. Ізюм, надалі намагається просунутися у напрямку н.п. Слов’янськ. Після отриманих у районі міста Харкова втрат вивів на територію РФ (Бєлгородська область) одну з БТГр 6-ї загальновійськової армії для відновлення боєздатності. Водночас посилив угруповання на зазначеному напрямку внаслідок введення в операцію підрозділів зі складу Північного флоту.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник проводить штурмові дії та вогневі нальоти. Не полишає спроб штурму міста Маріуполя. Російські окупанти намагаються підготувати резерви та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку - захопив східні околиці та намагається просунутись далі. 

Водночас противник не відмовляється від спроб проведення наступу на Кривий Ріг. Успіху не досяг. Здійснює пошук слабких місць в обороні українських захисників. З метою нарощування зусиль вводить в операцію резерви зі складу Повітряно-Десантних Військ. На окремих напрямках намагається утримати раніше зайняті рубежі. 
 

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Білорусь
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