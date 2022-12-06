Розсилка кривавих конвертів до українських посольств показує, що у Росії немає "дна", - експерт з питань безпеки Хара
Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, вважає, що ці випадки відкидають та руйнують ілюзії з лубочним сприйняттям Росії, бо вона для досягнення своєї мети може застосувати будь-які методи
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики дав коментар щодо низки випадків отримання українськими посольствами закривавлених конвертів.
"Ці випадки більше мають відношення до патології психологічного характеру, а ніж до дипломатії. Але з іншого боку, Росія є мафіозною державою: вбивства поза судовою системою, теракти та підтримка терористичних організацій – це норма. Відповідно, чому б не було нормою намагання поламати стабільність і вагу наших дипломатів за кордоном та спробувати їх якимось чином залякати", - зазначив експерт.
Олександр Хара зауважив, що на полі бою росіяни нічого не можуть зробити, тому і гатять по українських містах, щоб у холоді та темряві опинилися мільйони українців, а якщо і це не виходить, то шукають варіанти вчинити щось інше.
"Адже і такі речі не працюють, навіть, якщо хтось з наших дипломатів буде себе зле почувати від такої ситуації, то це не означає, що система дасть збій і ми погодимося на всі вимоги РФ. Однак, ці випадки відкидають та руйнують ілюзії з лубочним сприйняттям Росії, до того ж росіяни самі це і роблять. Вони показують, що "дна" немає і вони для досягнення своєї мети можуть застосувати будь-які методи. Добре, що Росія показує таке своє обличчя, яке приховувалося за ікрою, горілкою, валдайським клубом. За великим рахунком, Росія є дикою, за виключенням невеличкого відсотка росіян, з якими можна спілкуватися, хоча й ті вже виїхали до інших країн. Росія - мафіозна держава, але її державою складно називати, бо у РФ державні інститути не виконують відповідні функції. Це все і є сутність Росії", - підсумував Хара.
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