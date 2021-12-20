Розслідування у справі смерті нардепа Полякова: поліція проводить близько 20 експертиз, залишилось дві версії слідства
Начальник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що наразі досудове розслідування у справі смерті нардепа Антона Полякова триває, проводиться близько 20 експертиз
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"На сьогодні досудове розслідування триває, версії у нас залишається дві - самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини в організм", - наголосив Вигівський.
За його словами, правоохоронці встановили все коло осіб, з ким у депутата було спілкування, чітко розклали хронологію останнього дня життя депутата.
"Встановили і проводимо слідчі дії з усіма причетними особами, свідками. Плюс проводимо дуже багато технічних заходів. Але більше щось говорити у цій справі я зараз не можу", - повідомив він.
Виговський зазначив, що правоохоронці провели зустріч із представниками тимчасової слідчої комісії ВР щодо смерті Полякова.
"Ми минулого тижня проводили з ними спільну зустріч і пропрацювали певні напрямки. Що стосується телефону Полякова, то після завершення слідства ми все розповімо, зараз це може нашкодити слідству", - сказав він.
- Нагадаємо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня. Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в організмі Полякова виявили метадон і димедрол.
- 9 листопада нардепка від партії “За майбутнє” Анна Скороход зареєструвала проєкт постанови №6300 про створення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування вбивства народного депутата Полякова.
- 18 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування вбивства нардепа Антона Полякова.
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