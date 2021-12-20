Розслідування у справі смерті нардепа Полякова: поліція проводить близько 20 експертиз, залишилось дві версії слідства

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"На сьогодні досудове розслідування триває, версії у нас залишається дві - самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини в організм", - наголосив Вигівський.



За його словами, правоохоронці встановили все коло осіб, з ким у депутата було спілкування, чітко розклали хронологію останнього дня життя депутата.

"Встановили і проводимо слідчі дії з усіма причетними особами, свідками. Плюс проводимо дуже багато технічних заходів. Але більше щось говорити у цій справі я зараз не можу", - повідомив він.

Виговський зазначив, що правоохоронці провели зустріч із представниками тимчасової слідчої комісії ВР щодо смерті Полякова.

"Ми минулого тижня проводили з ними спільну зустріч і пропрацювали певні напрямки. Що стосується телефону Полякова, то після завершення слідства ми все розповімо, зараз це може нашкодити слідству", - сказав він.



