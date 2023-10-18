Розстріл Майдану: прокурори оскаржать вироки ексберкутівцям

Про це заявив керівник департаменту Офісу генпрокурора Олексій Донський в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що апеляцію подадуть після вивчення мотивувальної частини вироку.

На його думку, суд дав належну юридичну оцінку та відкинув маніпуляції, які допускала і сторона захисту, і деякі ЗМІ стосовно якоїсь "третьої сили", "грузинських снайперів", твердження, що до вбивств призвели нібито протиправні дії протестувальників та ін.

Донський додав, що стороні обвинувачення незрозумілі кілька моментів, які і стануть мотивацією оскарження.

"Перший момент, вкрай важливий для нас: суд, навіть засудивши одну особу до довічного позбавлення волі, інших – до 15 років позбавлення волі, тобто визнавши вчинення умисних убивств упродовж тривалого часу і невибіркове застосування зброї відносно необмеженої кількості протестувальників, які перебували без зброї, водночас виправдав усіх осіб за кваліфікацією "терористичний акт".

На наше переконання, сам факт вчинення убивств у таких умовах є прямим доказом того, що було вчинено саме теракт. Те ж саме стосується виправдання в частині статті 340 – перешкоджання акціям протесту, і також – відносно знищення зброї. Адже це був важливий елемент, який перешкоджав розслідуванню: зброя, з якої було вчинено вбивства, була вивезена і знищена, і надалі знадобилося багато часу, щоб її знайти і провести експертизу. Також незрозумілою є виправдання двох осіб за обставинами умисних убивств", - сказав прокурор.