Розвідка Британії оцінила воєнну ситуацію у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що після того, як Росія вивела свої війська із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, на складній мережі островів і водних шляхів, що утворюють дельту Дніпра, тривають бойові зіткнення і розвідка.

"Російські сили майже напевно використовували невеликі катери, намагаючись закріпитися на ключових островах", - йдеться в повідомленні.

Україна кілька разів успішно застосовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських форпостів. У зведенні британської розвідки йдеться, що обидві сторони, ймовірно, також розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка тримає під контролем Дніпровську затоку.

Присутність у цих районах намагаються зберегти, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки й попереджати про будь-які спроби їхніх супротивників розпочати масштабну атаку через річку.

"Малоймовірно, що Росія намагатиметься штурмувати Дніпро: швидше за все, це буде надзвичайно складно та дорого", - додає британська розвідка.