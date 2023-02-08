Розвідка Британії оцінила воєнну ситуацію у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі
Після того як РФ вивела свої війська із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, на складній мережі островів і водних шляхів, що утворюють дельту Дніпра, тривають бойові зіткнення і розвідка
Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що після того, як Росія вивела свої війська із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, на складній мережі островів і водних шляхів, що утворюють дельту Дніпра, тривають бойові зіткнення і розвідка.
"Російські сили майже напевно використовували невеликі катери, намагаючись закріпитися на ключових островах", - йдеться в повідомленні.
Україна кілька разів успішно застосовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських форпостів. У зведенні британської розвідки йдеться, що обидві сторони, ймовірно, також розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка тримає під контролем Дніпровську затоку.
Присутність у цих районах намагаються зберегти, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки й попереджати про будь-які спроби їхніх супротивників розпочати масштабну атаку через річку.
"Малоймовірно, що Росія намагатиметься штурмувати Дніпро: швидше за все, це буде надзвичайно складно та дорого", - додає британська розвідка.
- 1 лютого розвідка Британії повідомила, що російські військові здійснюють регулярні обстріли Херсона, аби деморалізувати мирних жителів та запобігти спробам ЗСУ піти в контратаку на лівий берег Дніпра.
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