Розвідка Британії оцінила здатність РФ провести успішний наступ у лютому
Росіянам у найближчі тижні не вдасться досягти вагомих успіхів в наступі на Донеччині через нестачу боєприпасів та кваліфікованих підрозділів
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка у своєму щоденному звіті пише, що цілком ймовірно, Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Її операційною метою майже напевно є захоплення решти контрольованої Україною частини Донецької області.
Водночас британські аналітики звертають увагу, що російським військам вдалося захопити лише кілька сотень метрів території за тиждень. Причиною цього є те, що зараз РФ не вистачає боєприпасів для успішного наступу. А командири розробляють плани, в яких вимушені покладатися на неукомплектовані та недосвідчені підрозділи для досягнення нереалістичних цілей через політичний тиск.
"Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати від військових масштабних успіхів. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, протягом найближчих тижнів", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 2 лютого у Головному управлінні розвідки заявили, що президент РФ Володимир Путін наказав до березня захопити усю територію Донеччини та Луганщини.
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