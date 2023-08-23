Розвідка Британії розповіла про труднощі російської логістичної мережі на півдні України
Станом на середину серпня росіяни продовжували використовувати понтонні мости на пунктах пропуску "Чонгар" та "Генічеськ" на кордоні півдня України та окупованого Криму. Це створює додаткові труднощі для російської логістичної мережі на півдні
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що обидва опорні мости зазнали пошкоджень від українських високоточних ударів на початку серпня 2023 року.
За даними розвідки, понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів, які перевозять боєприпаси та зброю на фронт.
"Вузькі місця означають, що російські сили частково залежать від довгого обхідного шляху через Армянськ на півночі Криму. Це створює додаткові труднощі мережі Росії на півдні", - йдеться у повідомленні.
Удари по Чонгарському мосту
У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.
Ранком 29 липня Сили оборони України завдали нового успішного удару по Чонгарському мосту. Інформацію про влучну роботу ЗСУ підтвердив СтратКом увечері того ж дня.
6 серпня ракети Сил оборони України уразили Чонгарський міст та міст через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою
7 серпня Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, повідомив, що Чонгарський міст поки закритий, а по мосту у бік Генічеська вже рухаються невеликі БТРи окупантів
Також начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що логістика ворога ускладнена через проблеми з транспортними шляхами.
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