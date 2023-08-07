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Логістика ворога ускладнена через проблеми з транспортними шляхами, - Гуменюк

7 серпня, 2023 понедiлок
16:42
Війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що ускладнення ворожої логістики впливає на морально-психологічний дух окупантів

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Близько 50 військових втрачає ворог кожної бойової доби на нашому напрямку, але ці втрати не завжди остаточні. Це не завжди 200-ті, це й 300-ті у тому числі. Ворожого війська на певний час стає меншим. А це означає, що велику кількість поранених везуть по різних закладах, яких не вистачає. Оскільки окуповане лівобережжя поповнюється ворожими втратами з Запорізького й Херсонського напрямку", - зауважила Гуменюк.

За словами капітана 1-го рангу, розташування й забезпечення логістикою угруповання ворожих окупаційних військ ускладнене через проблеми з транспортними шляхами.

"За допомогою нашого втручання шляхи постачання ворога трішки "прихворіли". Загарбники намагаються концентрувати лікарські заклади так, щоб поранених було легше звозити. І це суттєво впливає на морально-психологічний дух окупантів", - підкреслила Гуменюк.

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Ранком 29 липня Сили оборони України завдали нового успішного удару по Чонгарському мосту. Інформацію про влучну роботу ЗСУ підтвердив СтратКом увечері того ж дня.

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