Логістика ворога ускладнена через проблеми з транспортними шляхами, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Близько 50 військових втрачає ворог кожної бойової доби на нашому напрямку, але ці втрати не завжди остаточні. Це не завжди 200-ті, це й 300-ті у тому числі. Ворожого війська на певний час стає меншим. А це означає, що велику кількість поранених везуть по різних закладах, яких не вистачає. Оскільки окуповане лівобережжя поповнюється ворожими втратами з Запорізького й Херсонського напрямку", - зауважила Гуменюк.

За словами капітана 1-го рангу, розташування й забезпечення логістикою угруповання ворожих окупаційних військ ускладнене через проблеми з транспортними шляхами.

"За допомогою нашого втручання шляхи постачання ворога трішки "прихворіли". Загарбники намагаються концентрувати лікарські заклади так, щоб поранених було легше звозити. І це суттєво впливає на морально-психологічний дух окупантів", - підкреслила Гуменюк.

Протягом 6 серпня Росія втратила в Україні 540 військових, 18 крилатих ракет і 28 дронів. На фронті відбулося 50 боєзіткнень

Удари по Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

Ранком 29 липня Сили оборони України завдали нового успішного удару по Чонгарському мосту. Інформацію про влучну роботу ЗСУ підтвердив СтратКом увечері того ж дня.

6 серпня ракети Сил оборони України уразили Чонгарський міст та міст через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою