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Розвідка Британії викрила справжню мету оголошеної РФ евакуації цивільних з Херсона

12 листопада, 2022 субота
09:23
війна з Росією Окупанти, Херсон, Херсонщина

Окупанти могли оголосити евакуацію з Херсона, аби під виглядом цивільних перекидати з міста військових

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.  

Британська розвідка звертає увагу, що 11 листопада міноборони Росії заявило про завершення виведення військ з Херсона. У рамках цього процесу російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.

Цілком ймовірно, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня, коли представники окупаційної адміністрації у Херсоні закликали мирних жителів залишити місто. При цьому, існує реальна ймовірність того, що російська військова техніка та сили в цивільному евакуювалися разом із заявленими 80 тисячами цивільних осіб протягом останніх тижнів.

У розвідці Британії наголошують, що Херсон був єдиним обласним центром, захопленим РФ з лютого, тому вихід з міста завдає значної репутаційної шкоди. Він є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на правому березі Дніпра.

"Україна повернула собі значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро і тепер її сили в основному контролюють Херсон. Цілком ймовірно, що Росія все ще намагається евакуювати військових з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі", - припустили у британській розвідці. 

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