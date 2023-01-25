Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що раніше повідомлялося, що Росія працювала над підготовкою невеликої кількості танків Т-14 "Армата" до першого бойового розгортання в Україні.

Однак останніми місяцями російські війська не бажали приймати виділений їм перший транш Т-14, оскільки машини були поганому стані.

"Неясно, які саме аспекти машин викликали таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном Т-14 і тепловізійними системами. У 2021 році міністр оборони Сергій Шойгу назвав запланований на 2022 рік випуск цих танків лише "дослідно-промисловою" партією. Таким чином, малоймовірно, що будь-які танки Т-14, які розгортаються, відповідатимуть звичайним стандартам для нової техніки, щоб вважатися справними", - дійшли висновку в розвідці Британії.

9 січня британська розвідка заявила, що Росія використовувала для ракетних ударів по Україні свої найсучасніші літаки Су-57, які розташовані на авіабазі в Астраханській області.

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