Про це у щоденному звіті пише міноборони Британії у twitter.

Британська військова розвідка звертає увагу, що за останній тиждень спроби росіян штурмувати Вугледар у Донецькій області майже напевно сповільнилися. Це сталося після повторних, надзвичайно дорогих невдалих атак протягом попередніх трьох місяців.

Одним із факторів великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне прийняття Україною на озброєння RAAM (дистанційних протиброньових мінних систем). RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 км. У деяких випадках Україна запускала міни позаду наступаючих російських підрозділів, викликаючи безлад, коли російська техніка намагалася відійти.

"Єдиний останній помітний тактичний успіх Росії був досягнутий у Бахмутському секторі, де домінують сили найманців Вагнера, які зараз ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони Росії. Існує реалістична можливість того, що міноборони Росії було наполегливим у своєму прагненні досягти успіху у Вугледарі, частково тому, що воно хоче, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями Вагнера", - припустили у розвідці Британії.