Розвідка Британії з'ясувала, який новий вид озброєння допоміг ЗСУ відкинути РФ від Вугледара
Отримані українськими військовим на озброєння дистанційні протиброньові мінні системи RAAM допомогли відбити кілька спроб штурму Вугледара
Про це у щоденному звіті пише міноборони Британії у twitter.
Британська військова розвідка звертає увагу, що за останній тиждень спроби росіян штурмувати Вугледар у Донецькій області майже напевно сповільнилися. Це сталося після повторних, надзвичайно дорогих невдалих атак протягом попередніх трьох місяців.
Одним із факторів великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне прийняття Україною на озброєння RAAM (дистанційних протиброньових мінних систем). RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 км. У деяких випадках Україна запускала міни позаду наступаючих російських підрозділів, викликаючи безлад, коли російська техніка намагалася відійти.
"Єдиний останній помітний тактичний успіх Росії був досягнутий у Бахмутському секторі, де домінують сили найманців Вагнера, які зараз ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони Росії. Існує реалістична можливість того, що міноборони Росії було наполегливим у своєму прагненні досягти успіху у Вугледарі, частково тому, що воно хоче, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями Вагнера", - припустили у розвідці Британії.
- 10 березня Інститут вивчення війни повідомив, що війська РФ готуються відновити наступальні операції навколо Вугледара, хоча постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами, ймовірно, й надалі стримуватимуть їх від просування.
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