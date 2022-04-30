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Головна війна з Росією Розвідка опублікувала дані окупантів, які вчиняли воєнні злочини біля Маріуполя та Запоріжжя

Розвідка опублікувала дані окупантів, які вчиняли воєнні злочини біля Маріуполя та Запоріжжя

30 квітня, 2022 субота
17:19
війна з Росією окупанти

Українські розвідники оприлюднили список командного складу 291-го гвардійського мотострілецького полку, що бере участь у скоєнні злочинів біля Маріуполя та Запоріжжя

Про це повідомляє Головне управління розвідки України при МО.

"ГУР МО України здобуло список командного складу 291-го гвардійського мотострілецького полку, який бере участь у скоєнні злочинів проти народу України на Запорізькому та Маріупольському напрямках", – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Повний список прізвищ воєнних злочинців, де фігурують 226 військових, можна знайти за покликанням

  • Зауважимо, у Міністерстві оборони України не виключають сценарію, коли президент РФ Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про ймовірне оголошення загальної мобілізації у Росії. Він вважає, що мобілізація у РФ відбудеться за принципом "плати або помреш".

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