Розвідка опублікувала дані окупантів, які вчиняли воєнні злочини біля Маріуполя та Запоріжжя

Про це повідомляє Головне управління розвідки України при МО.

"ГУР МО України здобуло список командного складу 291-го гвардійського мотострілецького полку, який бере участь у скоєнні злочинів проти народу України на Запорізькому та Маріупольському напрямках", – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.



Повний список прізвищ воєнних злочинців, де фігурують 226 військових, можна знайти за покликанням.

Зауважимо, у Міністерстві оборони України не виключають сценарію, коли президент РФ Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про ймовірне оголошення загальної мобілізації у Росії. Він вважає, що мобілізація у РФ відбудеться за принципом "плати або помреш".