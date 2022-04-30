Розвідка опублікувала дані окупантів, які вчиняли воєнні злочини біля Маріуполя та Запоріжжя
Українські розвідники оприлюднили список командного складу 291-го гвардійського мотострілецького полку, що бере участь у скоєнні злочинів біля Маріуполя та Запоріжжя
Про це повідомляє Головне управління розвідки України при МО.
"ГУР МО України здобуло список командного складу 291-го гвардійського мотострілецького полку, який бере участь у скоєнні злочинів проти народу України на Запорізькому та Маріупольському напрямках", – йдеться в повідомленні.
У розвідці наголошують, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Повний список прізвищ воєнних злочинців, де фігурують 226 військових, можна знайти за покликанням.
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