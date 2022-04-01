Розвідка опублікувала список військових з Владикавказа, які воюють в Україні
Головне управління розвідки України опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України
Про це повідомляє пресслужба розвідки.
Українські розвідники наголошують, що військовослужбовців 34 бригади управління міста Владикавказ відповідатимуть за злочини, які вони скоїли в Україні.
"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", – йдеться у повідомленні.
Оприлюднені списки містять у собі ПІП, військові звання, посади, підрозділи та дату народження. Детальний список можна переглянути за покликанням.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що мають персональні дані білоруських військовослужбовців, які мають намір воювати в Україні.
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