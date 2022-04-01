Розвідка опублікувала список військових з Владикавказа, які воюють в Україні

Про це повідомляє пресслужба розвідки.

Українські розвідники наголошують, що військовослужбовців 34 бригади управління міста Владикавказ відповідатимуть за злочини, які вони скоїли в Україні.

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Оприлюднені списки містять у собі ПІП, військові звання, посади, підрозділи та дату народження. Детальний список можна переглянути за покликанням.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що мають персональні дані білоруських військовослужбовців, які мають намір воювати в Україні.