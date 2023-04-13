Розвідка попередньо встановила особи росіян, які стратили полоненого бійця ЗСУ, – Лубінець
Українська розвідка попередньо встановила особу ката, який відрізав голову полоненому військовому ЗСУ. Також відомо, де саме відбулась жорстока страта
Про це "Радіо Свобода" розказав Уповановажений із прав людини Дмитро Лубінець після спілкування з розвідниками.
"За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, у якій місцевості і хто в цьому брав участь, у тому числі, хто безпосередньо був виконавцем", – сказав Лубінець.
Раніше в росЗМІ з'явилася інформація, що колишній вагнерівець Андрій Медведєв, який утік до Норвегії, впізнав на відеозаписі своїх товаришів по службі. Йому здались знайомими позивні бійців та їхня манера говорити.
Лубінець, коментуючи це повідомлення, сказав, що не може озвучувати інформацію щодо того, чи причетні до злочину вагнерівці.
- Увечері 11 квітня в мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим.
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