Про це повідомило видання Daily Mail.

Зокрема повідомляється, що співробітники розвідки попередили, що Путін може "застосувати ядерну зброю" після того, як українські війська підірвали автомобільний міст, що з’єднує Росію та Крим, що, за словами Путіна, "перетне червону лінію" і призведе до "судного дня".

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Окрім цього, розвідувальні служби також повідомили президенту Зеленському, що існує "дуже високий" ризик того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю.

Немає ознак того, що Путін ухвалив рішення про застосування тактичної ядерної зброї у війні з Україною.

У Російській Федерації обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині за кілька тижнів до нападу РФ на Україну.

29 жовтня депутатка Європарламенту Віола фон Крамон заявила, що для російського диктатора Володимира Путіна застосування ядерної зброї проти України – це червона лінія, за яку він не наважиться переступити.

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