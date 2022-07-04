Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, політична та економічна російська еліта постраждала від санкцій, але все ще не наважується відкрито виступити проти Путіна та чекає слушного моменту.

"Можливі лише два варіанти, чим усе це закінчиться. Перше, це наступник Путіна зупиняє основні дії не лише в Україні, а в багатьох куточках світу. І каже: "Знімайте, будь ласка, з Росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові відносини. Росія тут ні до чого, була виключно одна людина, яка керувала раніше державою, і це її особисті проблеми, він маніяк. Ну і в усьому звинувачують його. Інший варіант - це просто розвал Росії на кілька частин, на три та більше", - розповів Буданов.

Він додав, що підкилимна боротьба за владу в РФ вже у розпалі.

"Башти кремля мають між собою знайти якийсь консенсус. А це важко", - пояснив Буданов.

24 травня Кирило Буданов підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін хворіє на рак.

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