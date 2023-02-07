Розвідка: Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги та привласнює "заслуги" вагнерівців
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про захоплення низки населених пунктів у Донецькій та Запорізькій області, проте Головне управління розвідки МО України не підтверджує цю інформацію
Про це йдеться в повідомленні ГУР.
Зокрема, Шойгу повідомив про "повний контроль" РФ над Кліщіївкою, Краснопіллям, Благодатним, Миколаївкою на Донеччині та Підгірним і Лобковим на Запоріжжі.
В українській розвідці заявили, що захоплення цих населених пунктів на цей момент не підтверджується.
Крім того, у ГУР зазначили, що Шойгу свідомо не згадав той факт, що на всіх зазначених напрямках залучено сили приватної військової компанії "Вагнера". Натомість кадрова російська армія має лише епізодичну роль "сил підтримки".
"Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва РФ", - зазначили в ГУР.
- 7 лютого міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що постачання наступального озброєння Україні призведе до нового рівня ескалації у війні.
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