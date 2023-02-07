Розвідка: Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги та привласнює "заслуги" вагнерівців

Про це йдеться в повідомленні ГУР.

Зокрема, Шойгу повідомив про "повний контроль" РФ над Кліщіївкою, Краснопіллям, Благодатним, Миколаївкою на Донеччині та Підгірним і Лобковим на Запоріжжі.

В українській розвідці заявили, що захоплення цих населених пунктів на цей момент не підтверджується.

Крім того, у ГУР зазначили, що Шойгу свідомо не згадав той факт, що на всіх зазначених напрямках залучено сили приватної військової компанії "Вагнера". Натомість кадрова російська армія має лише епізодичну роль "сил підтримки".

"Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва РФ", - зазначили в ГУР.