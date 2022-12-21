Розвідка та ініціатива "Говор Хелп" оголосили збір 20 млн грн на дрони-камікадзе
Українська розвідка разом з ініціативою "Говор Хелп" оголосили збір 20 мільйонів гривень на дрони-камікадзе
Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.
"Благодійний фонд Дмитра Говоренка "Говор Хелп" спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розпочинають масштабний збір коштів на українські дрони-камікадзе", - пише пресслужба.
Ініціатори проєкту планують зібрати 20 млн гривень.
Повідомляється, що першим ініціативу підтримав блогер і волонтер Ігор Лаченков. Також до інформаційної підтримки проєкту долучилися українські митці, музиканти та виконавці, зокрема Злата Огнєвич, Олександр Кривошапко, Лія Лі, SKYLERR, Сергій Комаровський.
Задонатити через МоноБанк, на картку - 5375 4112 0234 6693 або через ПриватБанк - 5169 3305 3014 2915
Уся інформація про збір і передачу дронів транслюватиметься у телеграм-каналі.
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