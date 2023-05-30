Про це він розповів на виступі перед членами Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) щодо переоцінки пріоритетів оборонної розвідки Великої Британії.

Він зазначив, що Росія буде загрозою попри те, що пріоритетом безпеки Британії виступає євроатлантичний регіон.

"Ми оцінюємо, що Росія залишатиметься найбільшою загрозою для материкової частини Сполученого Королівства до 2030 року. Також, стає все більш очевидним, що безпека Європи невіддільна від безпеки всього світу – чи то внаслідок діяльності держав, чи то внаслідок зміни клімату, чи глобальних проблем у сфері охорони здоров'я", - йдеться у заяві.

Він також підкреслив, що Британія має бути готовою до викликів, які ставить перед нею Китай, адже він стане головною загрозою економіці країни після 2030 року.

"Китай буде ще більше конкурувати з Великобританією у сферах наших інтересів і зможе перервати постачання ключових технологій і матеріалів, таких як мікропроцесори, напівпровідники та рідкоземельні елементи. Його військові, розвідувальні, космічні та кіберпотенціали також становлять дедалі більшу загрозу. У цьому світі зростаючої конкуренції ми вважаємо, що Китай стане найбільшим викликом закордонним інтересам та економічній безпеці Великобританії у 2030 році", - додав Берд.