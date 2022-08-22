Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На Черкащині затримали розвідників позицій HIMARS та іншої техніки ЗСУ. Це двоє жителів Донецької області, які допомагали державі-агресору вести бойові дії.

За даними слідства, громадяни передавали представникам так званого силового крила “ДНР" дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню та іншої техніки на території області.

Крім того, саме вони повідомили окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару. Зараз у місті відсутнє постачання води.

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури обом чоловікам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).