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Головна війна з Росією Розвідували позиції HIMARS: на Черкащині затримали двох колаборантів

Розвідували позиції HIMARS: на Черкащині затримали двох колаборантів

22 серпня, 2022 понедiлок
10:26
війна з Росією Колаборанти

Двоє  жителів Донецької області розвідували позиції HIMARS та іншої техніки ЗСУ, а також точні координати об'єктів критичної інфраструктури

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На Черкащині затримали розвідників позицій HIMARS та іншої техніки  ЗСУ.  Це двоє жителів Донецької області, які допомагали державі-агресору вести бойові дії. 

 За даними слідства, громадяни передавали представникам так званого силового крила “ДНР"  дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню та іншої техніки на території області.  

Крім того, саме вони повідомили окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару. Зараз у місті відсутнє постачання води.

 За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури обом чоловікам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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