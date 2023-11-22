Розвідував оборонні рубежі України на кордоні з РФ: на Харківщині затримали підозрюваного

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 41-річний мешканець Вовчанська, який у липні цього року був нібито дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ. Чоловік неодноразово оприлюднював свої прокремлівські погляди серед оточуючих. Після вербування підозрюваний отримав від російської спецслужби інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності та обрав собі оперативний псевдонім "Лексус".

Найбільше його цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська. Також він випитував інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону з Росією. У разі ворожих атак він збирав інформацію про їхні наслідки та "звітував" окупантам.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа визнана невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведено в законному порядку і встановлено позовним вироком суду.