Розвиток оборонних спроможностей та стратегічне партнерство: Зеленський зустрівся з Джонсоном
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели зустріч, де обговорили стратегічне партнерство країн
Про це повідомляє ОПУ.
Представники країн зустрілися на полях 76-ї Генасамблеї ООН.
Зазначається, що Зеленський і Джонсон оцінили перші результати впровадження Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Британією.
Так, сторони заявили про зростання двостороннього товарообігу в першому півріччі цього року більш ніж на 70%.
Представники країн обговорили ситуацію з безпеки на Донбасі і навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні.
"Зеленський подякував за незмінну підтримку з боку Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський та Джонсон обговорили подальшу взаємодію між країнами щодо розвитку оборонних можливостей України та зміцнення українського флоту.
Зеленський передав Джонсону список з майже 450 українцями, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Росії.
Також сторони обговорили взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, і виклики для європейського регіону у зв'язку з реалізацією проекту "Північний потік - 2". Зеленський підкреслив, що проект є геополітичною зброєю Росії.
Крім того, сторони обговорили подальші заходи політичного діалогу на вищому рівні, включаючи проведення інавгурації засідання діалогу стратегічного партнерства.
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