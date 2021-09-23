Розвиток оборонних спроможностей та стратегічне партнерство: Зеленський зустрівся з Джонсоном

Про це повідомляє ОПУ.



Представники країн зустрілися на полях 76-ї Генасамблеї ООН.

Зазначається, що Зеленський і Джонсон оцінили перші результати впровадження Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Британією.

Так, сторони заявили про зростання двостороннього товарообігу в першому півріччі цього року більш ніж на 70%.

Представники країн обговорили ситуацію з безпеки на Донбасі і навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні.

"Зеленський подякував за незмінну підтримку з боку Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський та Джонсон обговорили подальшу взаємодію між країнами щодо розвитку оборонних можливостей України та зміцнення українського флоту.

Зеленський передав Джонсону список з майже 450 українцями, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Росії.

Також сторони обговорили взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, і виклики для європейського регіону у зв'язку з реалізацією проекту "Північний потік - 2". Зеленський підкреслив, що проект є геополітичною зброєю Росії.

Крім того, сторони обговорили подальші заходи політичного діалогу на вищому рівні, включаючи проведення інавгурації засідання діалогу стратегічного партнерства.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb