Рубан: Наразі немає передумов для запровадження “червоної” зони карантину в Києві

Про це в коментарі Суспільному повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, питання запровадження локдауну є"прерогативою органів центральної влади та Міністерства охорони здоров’я".

“На сьогодні не має передумов для запровадження заходів, які стосуються “червоної зони”, але є ситуація щодо погіршення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусної інфекції та гострих респіраторних вірусних захворювань. Протягом вихідних днів, які будуть з 14 до 18 жовтня, можуть впасти статистичні дані щодо захворюваності, тому ми можемо прогнозувати ситуацію лише через тиждень”, - зауважив Рубан.

Він зазначив, єдиним реальним способом запобігти запровадженню локдауну є вакцинація: “Якщо ми вакцинуємо мешканців на рівні 70%, а це більше мільйона осіб, плюс ті, хто у нас вже є (вакциновані - ред.), то у нас не буде потреби впроваджувати посиленні заходи”.

“Що стосується поточної ситуації, то можна сказати, що у нас спостерігається епідемія серед невакцинованих осіб, при цьому діють всі преференції вакцинованим особам. Тобто, бізнес, який вакцинований на 80%, він може працювати навіть в умовах “червоної зони”, - сказав Рубан.

Він також прокоментував ситуацію щодо рівня заповненості ліжок для хворих на COVID-19. Вона, за його даними, коливається від 45 до 40 відсотків: “Це нормальна динаміка, тому що готувалися ці ліжка протягом усього літа, і кисневі точки, і реанімаційні ліжка також готувалися влітку. Тому сьогодні місто Київ достойно приймає цю хвилю, яка є. На сьогодні немає передумов для переходу в іншу зону епідеміологічної небезпеки".

З 21 жовтня невакциновані жителі Київської області не зможуть користуватись громадським транспортом (необхідний або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР- чи експрес-тест), а працівників низки закладів можуть відсторонити від роботи без збереження зарплати.

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