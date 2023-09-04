Рублені курячі котлети з сиром та майонезом. Соковитий рецепт
Любите котлетки? Тоді спробуйте разом із нами внести різноманітність до складу та форми смаколика - приготуйте його не з фаршу, а з рубленого філе і з сиром
Інгредієнти:
куряче філе - 400 г
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одне яйце
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сир твердий - 120 г
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майонез - 100 г
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борошно - 30 г
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зелена цибуля (за смаком)
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сіль (за смаком)
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перець (за смаком)
Покроковий рецепт приготування рубаних котлет:
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збиваємо яйце за допомогою віночка
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натираємо сир на тертці
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нарізаємо дрібно зелену цибулю
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змішуємо у мисці збите яйце з сиром, зеленою цибулею та майонезом
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всипаємо борошно, перець, сіль
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вимішуємо всі інгредієнти
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ретельно промиваємо куряче філе
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рубаємо на дрібні шматочки
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викладаємо подрібнене куряче філе в яєчну суміш
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ретельно перемішуємо
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відправляємо в холодильник на кілька годин
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розігріваємо на сковороді рослинне масло
Фото: з загально доступних джерел
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ложкою викладаємо в сковорідку вміст миски на кшталт оладок
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обсмажуємо котлети з двох сторін до готовності
-
подаємо з майонезом.
Смачного!
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