Про це повідомило Міністерство інфраструктури України в facebook.

З них: 95 завантажених суден, які вже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача; 101 судно очікує інспекції на вхід до українських портів; 22 завантажених судна чекають на вихід з українських портів.

Повідомляється також, що українська сторона не зупиняла рух вантажів через "зерновий коридор", навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Також було зафіксовано 15 випадків приближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь в Ініціативі.

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Разом з тим, міністерство зауважило, що фактична блокада "зернового коридору" з боку РФ розпочалася ще у вересні.

"Це проявлялось у штучному затягуванні та зменшенні кількості інспекцій, що призвело до створенні черги у 176 суден з 2,1 млн агропродукції на борту. Таким чином, стає очевидним намір Росії спровокувати масовий голод у нужденних країнах Африки та Азії, а також створити гострий дефіцит продовольства у всьому світі", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, російська сторона у суботу, 29 жовтня, оголосила про "призупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

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