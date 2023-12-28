Рух "Атеш" показав оборонні спорудження окупантів у Криму
Партизанський рух "Атеш" показав оборонні споруди російської армії у тимчасово окупованому Чорноморському районі в Криму
Про це пише "Атеш".
"Окупанти готуються до оборони півострова такими окопами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окопи не придатні використання за призначенням і нікого не зможуть зупинити.
Координати: 45.367558, 32.780489.
- Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку комплексів радіолокаційної станції росіян у тимчасово окупованому Севастополі в Криму.
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